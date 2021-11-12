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Annesinin ölümüne neden olan evlat gözaltına alındı - Son Dakika

Annesinin ölümüne neden olan evlat gözaltına alındı

12.11.2021 00:19

Annesinin ölümüne neden olan evlat gözaltına alındı Evlat korkusuna kalbi dayanmayan kadının cenazesi ailesine teslim edildi Gaziantep'te annesinin ölümüne neden ve olay yerinden kaçan evlat F.T.

Annesinin ölümüne neden olan evlat gözaltına alındı

Evlat korkusuna kalbi dayanmayan kadının cenazesi ailesine teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te annesinin ölümüne neden ve olay yerinden kaçan evlat F.T. gözaltına alınırken, yaşadığı korkunun ardından kalp krizi geçirerek ölen kadının cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.T., annesi Fatma T. ile tartışarak, evi ateşe verdi. Siniri geçmeyen ve belindeki silahla evin içerisinde havaya ateş ederek annesini kovalayan F.T.,'nin elinden kurtulmayı başaran anne ise büyük bir panik ile evden kaçtı.

Yaşadığı korku nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Komşusunun evine sığınan ve büyük korku yaşayan anne Fatma T.'nin kalbi evladının yaşattıklarına dayanamadı. Fenalaşan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze ailesine teslim edildi

Oğlunun yaşattıklarına kalbi dayanmayan ve hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaçan oğlu öldüğüne inandırılamadı

Olay günü annesi Fatma T'nin ölümü üzerine yakınları, olay yerinden ticari taksi ile kaçan F.T'ye telefon ile ulaştı. Annesinin vefat ettiği söylenerek, gelmesi istenen F.T., annesinin ölüm haberine inandırılamadı. Yaşadığı İstanbul'a gittiği iddia edilen F.T., jandarma ekiplerinin başarılı çalışması ile Gaziantep kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

F.T'nin ilk ifadesinde ise ailesinden para istediğini, "yok" denilince sinirlenerek olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Kalp Krizi, Gaziantep, Adli Tıp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesinin ölümüne neden olan evlat gözaltına alındı - Son Dakika


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