Üye Girişi
Annesinin ölümüne neden olan genç kız adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Annesinin ölümüne neden olan genç kız adliyeye sevk edildi

30.01.2022 16:39

Konya'da tartıştığı annesini itekleyerek ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan 24 yaşındaki genç kız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya'da tartıştığı annesini itekleyerek ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan 24 yaşındaki genç kız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 24 yaşındaki Ayşenur S, 61 yaşındaki annesi Elife Sevinç ile gece saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayşenur S, annesini itekleyerek evde düşmesine neden oldu. Yere düşen Elife Sevinç kafasını beton zemine çarparken, kavga sonrası Ayşenur S. odasına gitti. Balkona çıkan anne Elife Sevinç ise bayılarak yere yığıldı. Sabah annesini balkonda yatar vaziyette gören Ayşenur S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Elife Sevinç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri adreste inceleme yaptı. Kadının başındaki kanamayı fark ederek incelemelerini derinleştiren polis, alınan ifadeler doğrultusunda Ayşenur S'nin annesi ile gece kavga etmesi sonucu iteklediğini ve annesinin düştüğünü tespit etti. Daha sonra Elife Sevinç'in ilerleyen saatlerde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Ayşenur S, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. - KONYA

Annesinin ölümüne neden olan genç kız adliyeye sevk edildi
Annesinin ölümüne neden olan genç kız adliyeye sevk edildi
Annesinin ölümüne neden olan genç kız adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500

Mürşitpınar, Selçuklu, kavga, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesinin ölümüne neden olan genç kız adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da! Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da!         
16:42
Karda doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu Karda doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu         
16:21
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16

Son Dakika Haberleri
16:41 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da!
16:20 Karda doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu
16:21 Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı
16:21 Gülçin Ergül'den kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygu dolu sözler
16:15 Kıbrıs Türk'ü oyuncu kendisine gelen teklifi yıllar sonra açıkladı: Önünde karısıyla cinsel ilişkiye girmem için 15 bin euro teklif etti
16:10 Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocuğun kendisine yönelik söylemleri hakkında konuştu: Lütfen kötü söz söylemeyin
16:08 Gaziantep FK'nın, Erol Bulut için "Çigoladalı bazda" paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi
15:46 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması biter bitmez paylaşım geldi: Saat 21.00'de buluşmak üzere
15:23 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan çıkış: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan?
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği ettiği çocuk: Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 16:48:40. #1.11#
SON DAKİKA: Annesinin ölümüne neden olan genç kız adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement