Annesinin otomobili ile çarptığı çocuk öldü
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ayşe Baştürk'ün (37), otomobili ile çarptığı oğlu Erdem Baştürk (3), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:22 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Atakum
ilçesinde Ayşe Baştürk
'ün (37), otomobili ile çarptığı oğlu Erdem Baştürk (3), yaşamını yitirdi.
Kaza, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi
'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilini çalıştırmak isteyen anne Ayşe Baştürk, aracın viteste olduğunu unutup marşa bastı. Viteste olan araç aniden hareket edip, oğlu Erdem Baştürk'e çarptı. Aracın altında kalan çocuk ağır yaraladı. Ailesince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırılan Erdem Baştürk, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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