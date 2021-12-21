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Annesinin sevgilisini bıçaklayan sanık: ya cezamı verin ya da tahliye edin - Son Dakika

Annesinin sevgilisini bıçaklayan sanık: ya cezamı verin ya da tahliye edin

21.12.2021 13:59
Annesinin sevgilisini bıçaklayan sanık: ya cezamı verin ya da tahliye edin

ANKARA'da annesinin sevgilisi Enis Y.'yi yatak odasında görünce 3 yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası istenen Emre T. (19) "Enis Y. pişman oldu ve şikayetini geri çekti.

ANKARA'da annesinin sevgilisi Enis Y.'yi yatak odasında görünce 3 yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası istenen Emre T. (19) "Enis Y. pişman oldu ve şikayetini geri çekti. ya bana cezamı verin ya da tahliye edin" dedi.

Altındağ ilçesinde yaşayan Emre T., 10 Şubat'ta evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada annesi B.T.'nin odasından sesler duydu. Odaya giden Emre T. yatak odasında annesinin sevgili Enis Y.'yi gördü. Bunun üzerine Emre T., mutfaktan aldığı bıçakla Enis Y.'yi sırtından, karnından ve sol omzundan bıçakladı. Emre T. daha sonra arkadaşı Oğuz K.'yı arayarak durumu anlattı.

Olay yerine gelen Oğuz K., Emre T.'nin elinden aldığı bıçağın tersiyle Enis Y.'ye vurarak, 'sen ne arıyorsun, milletin evinde' diyerek darbetti. Olayın ardından tutuklanan Emre T. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Haziran ayında Ankara 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren Enis Y., Emre T. hakkındaki şikayetinden vazgeçerek, kendisini Oğuz K.'nın bıçakladığını söyledi. Daha sonra Oğuz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.'BIÇAĞI KESİNLİKLE KULLANMADIM'Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Emre T. ve Oğuz K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, haber ajanslarının olay gününe ait görüntüleri izletilerek, sanıklara görüntülerdeki kişilerin kendileri olup olmadığı soruldu. Oğuz K. görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ama bıçağı Emre T.'nin elinden alarak olayın büyümesini engellediğini söyledi. Bıçağı kesinlikle kullanmadığını belirten Oğuz K. "Sadece arkasıyla Enis'e vurdum. Sonra polisler gelince Emre bıçağı elimden alıp 'ben yaptım' diyerek, polislere verdi" dedi.'KENDİSİ ANNEMLE MUTLU'

Emre T. ise olayda öldürme kastının olmadığını ifade ederek "Enis Y. de olaydan dolayı pişman oldu ve şikayetini geri çekti. Kendisi annemle mutlu, benim kendilerine karşı hiçbir nefretim yok. Bu durum, bana psikolojik baskı yapıyor. Arkadaşlarım üniversite sınavına gitti, ben gidemedim. Ben zaten bittim. ya bana cezamı verin ya da tahliye edin" diye konuştu. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Annesinin sevgilisini bıçaklayan sanık: ya cezamı verin ya da tahliye edin
Annesinin sevgilisini bıçaklayan sanık: ya cezamı verin ya da tahliye edin

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesinin sevgilisini bıçaklayan sanık: ya cezamı verin ya da tahliye edin - Son Dakika


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