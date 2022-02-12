Annesinin sevgilisinin olduğunu öğrenen genç, dehşet saçtı! Adamı öldürdü, annesini dövdü - Son Dakika

Saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2546 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında iddiaya göre Hayrettin Avağ, birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin evine geldi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bu durumu haber alan Behiye T.'nin oğlu Mehmet Y. ile yeğeni Serdar T., eve gelerek Hayrettin Avağ ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Y. ile Serdar T., bıçakla Hayrettin Avağ'ı göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı.

ANNESİNİ DE DÖVDÜ

Mehmet Y. ile Serdar T., daha sonra Behiye T.'yi de darbetti. Durumun 112'ye bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Y. ile Serdar T. polise teslim olurken, sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Hayrettin Avağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Behiye T.'yi hastaneye kaldırdı.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Durumu haber alan Hayrettin Avağ'ın yakınları cinayetin işlendiği evin olduğu adrese geldi. Sinir krizi geçiren Avağ'ın yakınları, Behiye T.'ye ait olduğu değerlendirilen otomobile zarar verdi. Polis ekipleri, kalabalıktan dolayı takviye ekip isterken, bölgeye çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de geldi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hayrettin Avağ'ın cansız bedeni çevik kuvvet ekiplerinin kontrolü altında cenaze aracına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.