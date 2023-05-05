Annesinin sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptığı 7 yaşındaki kız çocuğu, devlet korumasına alındı - Son Dakika
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Annesinin sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptığı 7 yaşındaki kız çocuğu, devlet korumasına alındı

05.05.2023 12:40
Annesinin sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptığı 7 yaşındaki kız çocuğu, devlet korumasına alındı

Antalya'da eşinden ayrılan Pınar Ş.'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, sevgilisiyle birlikte 7 yaşındaki kızının duşta olduğuna dair sözleri ve görüntülerine ilişkin soruşturma açıldı. 7 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alınırken baba, evladının velayetini almak için mahkemenin yolunu tuttu. Annenin ise emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Antalya'da Muhammet ve Pınar A. çifti bir süre önce boşanırken, 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı. Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı. Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi.

DUŞTA OLDUKLARI ANDA CANLI YAYIN AÇTI

Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Annesinin sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptığı 7 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı

BAKANLIK VE BARO DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Canlı yayın sırasında kaydedilen ve Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.

Annesinin sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptığı 7 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı

DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Dün nöbetçi savcılık kararıyla M.A.A., annesi Pınar Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi. Merkezde M.A.A.'nın uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı. İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi.

BABA VELAYET DAVASI AÇTI

Öte yandan, savcılığın soruşturması kapsamında anne Pınar Ş. ve İstanbul'da yaşadığı belirtilen Onur isimli sevgilisinin de ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler devam ediyor. Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam ise M.A.A.'nın velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi yönünde dava açtı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Abdurrahman Genzileli: Zinayı serbest bırakanlar bir defadan birşey olmaz dediler Cevap Yaz 62 14 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: Kudurdular artık Allah'ını laneti üzerlerine olasıcalar.Bu zinayı kim serbest bıraktı acaba??? Güya genelevleri kapatıldı,1 1 evler,günübirlik oteller fuş yuvası haline geldi.Genelevleri varken yerleri belliydi şimdi heryer genelevi oldu????. Cevap Yaz 79 3 Yayından Kaldır
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Canlı yayında 7 yaşındaki kızını erkek arkadaşıyla duşa soktu! Olaya tanık olan baba, soluğu mahkemede aldı Canlı yayında 7 yaşındaki kızını erkek arkadaşıyla duşa soktu! Olaya tanık olan baba, soluğu mahkemede aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesinin sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptığı 7 yaşındaki kız çocuğu, devlet korumasına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesinin sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptığı 7 yaşındaki kız çocuğu, devlet korumasına alındı - Son Dakika
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