Annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği bebek, hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği bebek, hayati tehlikeyi atlattı

19.03.2022 13:45
Annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği bebek, hayati tehlikeyi atlattı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği ve yoğun bakıma alınan 1 yaşındaki L.Y., hayati tehlikeyi atlatarak, normal odaya alındı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği ve yoğun bakıma alınan 1 yaşındaki L.Y., hayati tehlikeyi atlatarak, normal odaya alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.

Olay, Bismil ilçesinde önceki akşam meydana geldi. İlçe Devlet Hastanesi'ne kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu. N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti. İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı. N.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEBEK NORMAL SERVİSE ALINDI

Yoğun bakımda tedavi gören ve daha sonra hayati tehlikeyi atlatan L.Y., yatan hasta servisine alındı. L.Y.'nin tedavisi serviste devam edecek. Yakınlarının refakat ettiği L.Y'nin durumuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda L.Y'nin durumuyla ilgili olarak rapor hazırlayacak.


Annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği bebek, hayati tehlikeyi atlattı
YORUMLAR
500
Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş! Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!

Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği bebek, hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika


Son Dakika
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 13:53:19. #1.12#
SON DAKİKA: Annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği bebek, hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement