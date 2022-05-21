- Annesinin terk ettiği yavru kartallar koruma altına alındı

TUNCELİ - Tunceli'de anneleri tarafından terk edilen yavru kartallar koruma altına alındı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Muti bölgesinde bir kavak ağacına yuva yapan kartal, ağacın devrilmesi nedeniyle dağılan yuvasını terk etti. Dağılmış yuvada 2 yavru kartal gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından bulundukları bölgeden alınan yavru kartallar doğa koruma milli parklar şubesinde koruma altına alındı.

Etle beslenen ve şırıngayla su içirilen yavru kartalların büyümesinin ardından yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı belirtildi.