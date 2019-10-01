Son Dakika Haberleri: Annesinin terlik atması sonucu oğlunun dişi kırıldı, 'oyun oynarken oldu' dedi
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Annesinin terlik atması sonucu oğlunun dişi kırıldı, 'oyun oynarken oldu' dedi

29 dakika önce

Terlikle oğlunun dişlerinin kırılması neticesinde 225 gün adli para cezası alana anne kendisini "Terliği yan tarafa doğru atarken oğlum da hamle yapınca üst iki dişine gelerek çıktı" diyerek savundu.

Annesinin terlik atması sonucu oğlunun dişi kırıldı, 'oyun oynarken oldu' dedi, System.String[]

Terlikle oğlunun dişlerinin kırılması neticesinde 225 gün adli para cezası alana anne kendisini "Terliği yan tarafa doğru atarken oğlum da hamle yapınca üst iki dişine gelerek çıktı" diyerek savundu.


Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya anne F.T., baba E.M.T. ve taraf avukatları katıldı. Anne F.T. yaptığı savunmada, çocuğunun dişinin oyun oynarken kırıldığını iddia ederek, "Olay tarihinde 7 yaşlarında olan oğlum ve 3 yaşında olan oğlum ile üçümüz yastık fırlatmaca oynuyorduk. Bazı yumuşak peluş oyuncakları da birbirimize atıyorduk. Ancak oğlum M.K.T. terliğe yöneldi ve terlikleri bize atmaya başladı. Ben de 'oğlum onu atmak olmaz bırak' dedim. Attığı terliği yan tarafa doğru atarken oğlum da terliği kapmak için hamle yaptı. Benim attığım terlik hata ile üst dudağına geldi ve üst iki dişi de bunun sonucu darbe alarak çıktı. Bu iki dişi zaten üst süt dişleriydi. Zaten çıkacak ve kökünden yeni dişleri gelecekti" ifadelerini kullandı.


Kasık bölgesine terlik atması sonucu da ceza aldı


Öte yandan, anne F.T., çocuğunu kasık bölgesine 'silahtan sayılan terlik' fırlatması sonucu da 150 gün adli para cezası alırken, baba E.M.T. annenin şiddeti sonrasında kesinleşen cezanın bulunması ve aile mahkemesinden taleplerinin olmasına rağmen anneye uzaklaştırma kararı verilmediğini öne sürdü. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
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