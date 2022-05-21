Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk balkondan düştü - Son Dakika
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Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk balkondan düştü

21.05.2022 21:49

Samsun'da annesinin kapıyı üzerlerine kilitleyip pazara gittiği 6 yaşındaki çocuk kardeşi ile oyun oynarken balkondan düşerek hastanelik oldu.

Samsun'da annesinin kapıyı üzerlerine kilitleyip pazara gittiği 6 yaşındaki çocuk kardeşi ile oyun oynarken balkondan düşerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evin kapısını üzerlerine kilitlediği Afganistan uyruklu 6 yaşındaki Maysam H.Z., 9 yaşındaki kardeşi ile birlikte birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken aşağı düştü. Yaralanan çocuk, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Maysam H.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk balkondan düştü
Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk balkondan düştü
Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk balkondan düştü
Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk balkondan düştü
Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk balkondan düştü
Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk balkondan düştü
Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk balkondan düştü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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