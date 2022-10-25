Annesinin vasiyetini yerine getirmek isterken yeğeni tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Annesinin vasiyetini yerine getirmek isterken yeğeni tarafından öldürüldü

25.10.2022 13:20
Annesinin vasiyetini yerine getirmek isterken yeğeni tarafından öldürüldü

Afyonkarahisar'da yeğeni tarafından öldürülen amca olayında cinayetin detayları ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da yeğeni tarafından öldürülen amca olayında cinayetin detayları ortaya çıktı. Öldürülen amca H.K.'nin damadı, kayınpederinin annesinin vasiyetini yerine getirmek için yeğenini evden çıkarmak istediğini ve bu yüzden öldürüldüğünü öne sürdü.

Kasaplar Çarşısı'nda amcanın yeğeni M.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Yeğeni tarafından öldürülen H.K.'nin damadı Z.E., olayın neden yaşandığını anlattı. Z.E., öldürülen kayınpederinin aylardır annesinin vasiyetini yerine getirmek için mücadele verdiğini kaydetti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine olayı anlatan Z.E., "8 ay önce kayınpederimin annesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kayınpederin annesi, katili olan yeğeni M.K ile birlikte kalıyordu. Babaanne yatalak olmuştu. Kayınpeder evinde yer ve bakıcı ayarlamak için uğraşırken ona M.K. ve kardeşleri 'Sen ayarlayana kadar biz 1 hafta babaannemize bakalım' dediler. Daha sonra sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile iletişime geçip geçici vasiliğini aldıkları babaannelerini Emirdağ ilçesinde huzur evine yatırdılar. Kayınpederim H.K., savcılıktan aldığı vasilik belgesi ile annesini huzurevinden çıkartıp evine getirdi. Ancak 3 hafta sonra vefat etti" dedi.

"İzale-i şuyu davasını duyan yeğeni M.K., ise kayınpederimi bıçaklayarak öldürdü"

Damat Z.E., kayınpederinin tamamen annesinin vasiyetini yerine getirmek için uğraştığını ve bu yüzden de can verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Annesi vasiyet etti 'beni huzurevine yatıranlara gereği yapılsın' diye. Bu süreçte annesinin vasiyetini yerine getirmek isteyen H.K., vefat eden annesinden kalan tek malvarlığı Çavuşbaş mahallesindeki evi izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) yoluyla satışını istedi. Ayrıca annesinden kalan 40 bin TL nakit parayı da eşit olarak imza karşılığıyla 4 kardeşe paylaştırdı. İzale-i şuyu davasını duyan yeğeni M.K., ise kayınpederimi bıçaklayarak öldürdü. Ortada ev sahibi kiracı ilişkisi yoktur, bir annenin vasiyeti vardır. Kiracıyım dediği evde 4 kardeşin de hakkı vardır. Öldürülen kayınpederimin amacı evi satıp para almak değil sadece annesinin vasiyetini yerine getirmekti" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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İhlas Haber Ajansı, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesinin vasiyetini yerine getirmek isterken yeğeni tarafından öldürüldü - Son Dakika

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