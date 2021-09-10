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Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı - Son Dakika

Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı

10.09.2021 11:36

Kağıthane'de aracın kontrolü kaybederek kaza yapan ve hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin kaza sırasında telefonda annesinin vefat haberini aldığı öğrenildi.

Dün saat 10.00 sıralarında Nurtepe Osman Paşa Caddesi'nde otomobiliyle giden sürücünün telefonu çaldı. Gelen telefonda annesinin vefat haberini alan sürücü kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti.

KAMYONETE ÇARPTI

Karşı şeride geçen otomobil park halindeki kamyonete çarparak durdu. Kazayı görüp yardıma koşanlar sürücüye yardım etmek istedi. Otomobilin kilitli kapıları açılmayınca durum itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü otomobilden çıkarırken, sağlık ekipleri hafif yaralı kişiye müdahalede bulundu.

Annesinin ölüm haberini alan sürücü, kontrolünü kaybedip kaza yaptı

"ANNEMİN VEFAT HABERİNİ ALDIM"

Kaza yapan sürücünün vatandaşlara "Otomobil kullanırken annemin vefat haberini aldım. Kaza nasıl oldu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Daha sonra ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Annesinin ölüm haberini alan sürücü, kontrolünü kaybedip kaza yaptı

"İNDİĞİNDE ŞOKTAYDI"

Kaza sonrası sürücüye yardım eden kişi, "İndiğinde şoktaydı, otomobilin kapısı açılmıyordu. Dediğine göre annesini kaybetmiş o anda haber almış. Bu haberle kaza yapıyor" diye konuştu.

Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı

Otomobil, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı - Son Dakika
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