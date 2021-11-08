Annesinin yanında kaçırılmaya çalışılan çocuk, son anda kurtarıldı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaçırılmak istenen çocuk, ailesinin dikkati sayesinde son anda kurtarıldı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim (50) ve Neyruz (38) İkinci çifti, pazardan dönerken oğulları Ahmet'i (9) yabancı uyruklu bir kadın kaçırmaya çalıştı. Bu sırada anne Neyruz oğlunu kurtarmaya çalışırken kadın, anneye tokat attı. Annenin bağırması üzerine baba İbrahim ve çevredekiler olaya müdahil oldu.

9 yaşındaki küçük çocuk kurtarılırken yabancı uyruklu kadın ise kaçtı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye yansıdı. İkinci ailesi, şimdi kendilerine kabusu yaşatan kadının bulunup cezalandırılmasını istiyor.

Baba İbrahim İkinci, "Son anda çocuğumu elinden aldık. O esnada çevrede bulunan esnaf arkadaşlarda yetişti. Bu olayda çocuğumun psikolojisi bozuldu. 'Okula gitmeyeceğim' diyor. Bize bu sıkıntıyı yaşatan bu insanın bulunup gerekli cezai işleme maruz bırakılmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Anne Neyruz İkinci de, "Ailemle beraber pazardan eve dönüyorduk tanımadığım bir şahıs tarafından oğlum kaçırılmaya çalışıldı. Eşim geldi müdahil oldu ve 2 ay oldu bu şahıslar bulunmadı. Çocuğumu okula yolluyoruz ve korkuyoruz. Bir an önce bu şahısların bulunmasını rica ediyoruz" dedi. - HATAY