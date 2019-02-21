Son Dakika Haberleri: Annesinin Yanından Ayrılan Küçük Çocuğa Ticari Taksi Çarptı

Annesinin Yanından Ayrılan Küçük Çocuğa Ticari Taksi Çarptı

13 dakika önce

Kırıkkale'de annesinin alışveriş yaptığı sırada karşıya geçmek isteyen küçük çoğa ticari taksi çarptı.

Annesinin Yanından Ayrılan Küçük Çocuğa Ticari Taksi Çarptı, System.String[]
Kırıkkale'de annesinin alışveriş yaptığı sırada karşıya geçmek isteyen küçük çoğa ticari taksi çarptı. 7 yaşındaki çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapan annesinin yanından ayrılan 7 yaşındaki Ezel Berat Karatay, yolun karşısına geçmeye çalışırken ticari taksinin çarpması sonucunda yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kafasını park halindeki otomobile çarpan küçük çocuk Karatay'a önce vatandaşlar müdahale etti. Daha sonra çocuğuna araba çarptığını duyan annesi panikledi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:08 Kaynak: İHA

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