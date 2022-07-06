Son dakika haberi... KONYA VALİSİ ÖZKAN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ - Son Dakika
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Son dakika haberi... KONYA VALİSİ ÖZKAN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ

06.07.2022 18:30

Son dakika haberi: Konya Valisi Vahdettin Özkan, kanlı saldırı sonrası Konya Şehir Hastanesine giderek İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'tan bilgi aldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kanlı saldırı sonrası Konya Şehir Hastanesine giderek İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'tan bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklamada bulunan Vali Özkan, saldırıyı kınadığını belirterek, şunları söyledi: "Bütün sağlık çalışanlarımızın, sağlık hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın. Öncelikle saldırıyı nefretle kınıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum saldırıyı gerçekleştiren de yine bir hastanemizde çalışan sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum. 06.07.2022 günü saat 14.30 sıralarında Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Şehir Hastanesinde çalışan uzman doktor Ekrem Karakaya'nın klinik odasına gelmiş ve silahlı saldıra bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah'tan rahmet, başta yakınları ve mesai arkadaşlarım ve tüm sağlık çalışanımıza başsağlığı diliyorum. Konu adli makamlarımızca çok yönlü olarak soruşturulmaktadır."Vali Özkan, açıklama yaptığı sırada hastane önünde olayı protesto etmek için iş bırakıp toplanan sağlık çalışanlarının da tepkisiyle karşılaştı.

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SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TABANCA, RUHSATLI TABANCASIYMIŞ

Kardioloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.

7- 8 TEMMUZ'DA İŞ BIRAKACAKLAR

Saldırı nedeniyle Konya'daki sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihlerinde iş bırakma kararı aldı.Öte yandan saldırının ardından Sağlık Bakan Yardımcı Halil Eldemir de Konya Şehir Hastanesine gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. (DHA)

Haber: Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA (DHA)

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Konya Valisi Özkan: 'Saldırıyı nefretle kınıyorum' Konya Valisi Özkan: 'Saldırıyı nefretle kınıyorum' Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KONYA VALİSİ ÖZKAN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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