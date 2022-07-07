Son dakika: ANNESİNİN YAŞAMINI YİTİRMESİNDEN SORUMLU TUTTUĞU DOKTORU ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ (9)

DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ
Konya'da silahlı saldırı sonucu görev yaptığı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Evli 2 çocuk babası Karakaya'nın teslim alınan cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Develi Devlet Hastanesi önünde bekleyen Karakaya'nın yakınları ve sağlık çalışanları cenazeyi omuzlarına alarak, morga taşıdı. Karakaya, yarın öğlen Develi ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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