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Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı - Son Dakika

Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı

10.09.2021 00:20
Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı, System.String[]

Antalya'da evinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki adam, salonda ağzında maske takılı vaziyette ölü olarak bulundu.

Antalya'da evinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki adam, salonda ağzında maske takılı vaziyette ölü olarak bulundu. Ölen kişinin daha önce birlikte yaşadığı annesinin de 5 yıl önce aynı odada öldüğü öğrenilirken, olay yerine gelip kardeşinin salonda cansız bedenini gören abla, 'ah garip kardeşim benim' diyerek gözyaşı döktü.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 822 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın zemin katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 13 yıldır aynı evde yaşayan Halil Karanfil, dün ayaklarında ağrı ve şişme şikayetleri yaşadığı için komşusuyla birlikte hastaneye gitti. Evine dönen Halil Karanfil'in (50), dün akşamdan bu yana ışıkların açık olduğunu gören komşuları, pencereden içeriye bakıp salonda onun hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri, içeriye balkon kapısını kırarak girebildi. Sağlık ekipleri, Karanfil'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Belediye tabibi incelemesinin ardından Karanfil'in ölümünü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri evin içinde incelemelerde bulundu.

"Ah benim garip kardeşim"

Acılı haberi duyup olay yerine gelen Karanfil'in ablası Nihal Yağmurcağ, kardeşinin salondaki cansız bedenini görünce şoka girdi. 'Ah benim garip kardeşim' diyerek gözyaşı döken Yağmurçağ'ı yakınları ve çevredeki komşular teselli etti.

Annesiyle aynı kaderi paylaştı

Öte yandan Halil Karanfil'in daha önce birlikte yaşadığı annesinin de, evin salonunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Halil Karanfil'in cansız bedeni, ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Cumhuriyet Mahallesi, Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı - Son Dakika
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