Annesiyle birlikte yürürken sele kapılan çocuk kurtarıldı
45 dakika önce
ELAZIĞ'da annesiyle birlikte yürürken sele kapılan 12 yaşındaki çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:15 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da annesiyle birlikte yürürken sele kapılan 12 yaşındaki çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Olay, dün Elazığ
merkezde meydana geldi. Kentte dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkililerken, yollar nehre döndü. Doğukent Mahallesi'ndeki Bahaddin Öğel Caddesi'nde annesiyle karşı yola geçmeye çalışırken, ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki çocuk, yağış nedeniyle yolda oluşan sele kapıldı.
Sel sularına kapılan çocuk, çevredeki bir kişi tarafından kurtarılarak, annesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sele kapılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Elazığ
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Annesiyle birlikte yürürken sele kapılan çocuk kurtarıldı
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