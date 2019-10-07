Annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı (2)
2 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'da, evde annesi Şerife A. ile birlikte yakaladığı polis memuru Hasan A.'yı 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan zabıta memuru Mehmet Kemal Topal, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da, evde annesi Şerife A. ile birlikte yakaladığı polis memuru Hasan A.'yı 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan zabıta memuru Mehmet Kemal Topal, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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