Annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da, evde annesi Şerife A. ile birlikte yakaladığı polis memuru Hasan A.'yı 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan zabıta memuru Mehmet Kemal Topal, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.