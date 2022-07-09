Annesiyle kavga eden babasını av tüfeğiyle öldürdü, araya giren komşusunu yaraladı! - Son Dakika
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Annesiyle kavga eden babasını av tüfeğiyle öldürdü, araya giren komşusunu yaraladı!

09.07.2022 11:51

Osmaniye'de annesiyle kavga eden babasını av tüfeğiyle öldüren İsa Salman, araya giren komşunu da yaraladı. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mahmut Hoca Sokak'ta iddiaya göre, İsmail Salman eşiyle tartışmaya başladı. çiftin oğulları İsa Salman'ın da dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BABASINI ÖLDÜRÜP KOMŞUSUNU YARALADI

Bu sırada kavga sesini duyup, eve gelen komşuları Mehmet B. araya girerek baba ile oğlunu sakinleştirmek istedi. Tartışmanın daha da büyümesiyle evde bulunan av tüfeğini alan İsa Salman, babasına peş peşe ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar İsmail Salman ve kavgaya ayırmaya çalışan Mehmet B.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Salman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet B. ise sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsmail Salman'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Cinayet şüphelisi İsa Salman'ı gözaltına alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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At yarışında ortalık birbirine girdi! Piste atlayanlar birbirlerine tekme tokat saldırdı At yarışında ortalık birbirine girdi! Piste atlayanlar birbirlerine tekme tokat saldırdı Annesiyle tartışan babasını öldürdü, komşunu yaraladı Annesiyle tartışan babasını öldürdü, komşunu yaraladı
Kaynak: İHA

Karşıyaka, Bahçe, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesiyle kavga eden babasını av tüfeğiyle öldürdü, araya giren komşusunu yaraladı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesiyle kavga eden babasını av tüfeğiyle öldürdü, araya giren komşusunu yaraladı! - Son Dakika
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