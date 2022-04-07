ANNESİYLE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika

KARTAL'da annesi Azime Özcan (66) ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı (43) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ahmet Özcan (39) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Özcan'ın 2 kez evlilik yapıp boşandığı anlatıldı. 1 Şubat 2021'de şüpheli Özcan'ın babasının vefat etmesi üzerine anne ve ablası ile yaşamaya başladığı kaydedilen iddianamede, bu süre zarfında ablası Yasemin Özcan ile problemler yaşamaya başladığı belirtildi. Şüphelinin annesi Azime Özcan'ın da bu tartışmalara dahil olduğu anlatılan iddianamede, tartışmaların belli aralıklarla devam ettiği vurgulandı.

ÖLÜNCEYE KADAR BAŞINDA BEKLEDİ

Ahmet Özcan'ın 23 Ağustos 2021'de çalıştığı iş yerinden döndükten sonra annesi ve ablasını öldürmeye karar verdiği kaydedilen iddianamede, mutfakta bulunan bıçağı alarak yattığı komodinin üzerine bıraktığı ifade edildi. Şüphelinin anne ve ablasının salonda uyuduğu belirtilen iddianamede, 05.00-06.00 sıralarında anne Azime Özcan'ın oğlunun odasına gelerek açık pencereyi kapattığı sırada, şüphelinin annesine arkadan yaklaşarak boynundan bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Şüpheli Ahmet Özcan'ın daha sonra salonda uyuyan ablası Yasemin Özcan'ı boynundan bıçakladığı ve ölüm gerçekleşene kadar başında beklediği belirtildi.

BIÇAĞI ÖLÜ ABLASININ ELİNE TUTUŞTURDUAhmet Özcan'ın annesini ve ablasını öldürdükten sonra üzerindeki kanlı kıyafetleri poşete doldurduğu, kendi üzerindeki kandan kurtulmak amacıyla banyo yaptığı ve gerçekleştirdiği eylemin cezasından kurtulmak amacıyla banyo yaptığı anlatılan iddianamede, şüpheli Özcan'ın suçta kullandığı bıçağı salonda ölü vaziyette bulunan ablası Yasemin Özcan'ın eline tutuşturduğu kaydedildi. Şüphelinin ertesi gün ablasının otomobiliyle işe gittiğini ve mesai çıkışında kanlı poşetleri çöpe attığı ifade edildi. Şüpheli Ahmet Özcan'ın ertesi gün evine geldiği ve anahtarı olmadığı için çilingir çağırdığı anlatılan iddianamede, şüpheli Özcan'ın çilingire annesini ve ablasını öldürdüğünü itiraf ettiği aktarıldı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİİddianamede şüpheli Ahmet Özcan'ın annesini ve ablasını öldürdüğü gerekçesiyle 'Tasarlayarak yakın akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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