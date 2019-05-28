Son Dakika Haberleri: Annesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladı

Annesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladı

3 saat önce

ADANA'da O.Ö. (17), annesi ile tartıştığı öne sürülen babası İbrahim Ö.'yü (39) bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Annesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladı, System.String[]
ADANA'da O.Ö. (17), annesi ile tartıştığı öne sürülen babası İbrahim Ö.'yü (39) bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan O.Ö., saklandığı bir bakkal dükkanında polis tarafından yakalandı. 
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasının tartıştığını gören O.Ö., araya girmek istedi. Tartışmaya dahil olan O.Ö., öfkelendiği babası İbrahim Ö.'yü bacağından iki kez bıçaklayıp, evden kaçtı. Çok kan kaybeden İbrahim Ö., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İbrahim Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. 
Olayın ardından kaçan O.Ö. ise evlerinin birkaç yüz metre uzağındaki bakkal dükkanında saklanmaya çalışırken yakalandı. O.Ö.'yü Emniyet Müdürlüğü'ne götüren ekipler, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:28 Kaynak: DHA
Polis, Anne, Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Bakımdaki Anne Gözlerini Açtı, Bebeğinin Sır Ölümü Aydınlandı! Ortaokul Öğrencisini Taciz Eden Sapığı, Linçten Polis Kurtardı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 05:02:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]