Annesiyle tartışıp evden çıkan genç kız 1 haftadır kayıp - Son Dakika

Yapılan kayıp başvurusu doğrultusunda Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de genç kızı arıyor.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde, annesi Saltanat Orynbayeva ve kardeşleriyle birlikte yaşayan Arailym Orynbayeva, 8 Mayıs günü annesiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, evden çıkıp, cep telefonunu kapattı. Son olarak Sarısu bölgesindeki ormanlık alana doğru giderken görülen Orynbayeva'dan 1 haftadır haber alamıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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