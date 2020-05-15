Annesiyle tartışıp evden çıkan genç kız 1 haftadır kayıp - Son Dakika

ANTALYA'da annesiyle tartışıp, evden çıkan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva'dan (21) bir haftadır haber alınamıyor.
Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde, annesi Saltanat Orynbayeva ve kardeşleriyle birlikte yaşayan Arailym Orynbayeva, 8 Mayıs günü annesiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, evden çıkıp, cep telefonunu kapattı. Son olarak Sarısu bölgesindeki ormanlık alana doğru giderken görülen Orynbayeva'dan 1 haftadır haber alamıyor.Ailenin sosyal medya üzerinden ulaştığı Antalya Yardımlaşma Platformu, genç kızın fotoğraflarını paylaşarak, görülmesi halinde kendilerine bilgi verilmesini istedi.
Yapılan kayıp başvurusu doğrultusunda Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de genç kızı arıyor.