Annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı - Son Dakika
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Annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı

26.03.2022 19:37
Annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, annesiyle tartışan O.İ. (34), kendini karnından bıçakladı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, annesiyle tartışan O.İ. (34), kendini karnından bıçakladı. Yaralanan O.İ., hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Hacı Eşref Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 3 gündür eve gitmeyen O.İ, eve geldiğinde annesi ile tartışmaya başladı. Sinir krizi geçiren O.İ., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kendini karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan O.İ. tedaviye alınırken, soruşturma başlatıldı.


Annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı
Annesiyle tartışıp, kendisini bıçakladı
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Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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