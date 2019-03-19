Son Dakika Haberleri: Annesiyle Tartışıp Kendisini Odaya Kilitleyen Çocuğu Polis Sakinleştirdi

Annesiyle Tartışıp Kendisini Odaya Kilitleyen Çocuğu Polis Sakinleştirdi

10 dakika önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde polis ekipleri, evde annesiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirip eşyalara zarar verdikten sonra kendisini odaya kilitleyen çocuğu güçlükle sakinleştirdi.

Annesiyle Tartışıp Kendisini Odaya Kilitleyen Çocuğu Polis Sakinleştirdi, System.String[]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde polis ekipleri, evde annesiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirip eşyalara zarar verdikten sonra kendisini odaya kilitleyen çocuğu güçlükle sakinleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Beyceli Mahallesi'ndeki dört katlı bir binanın zemin katında oturan ve eşinden boşanan Emine C. ile arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermediği gerekçesiyle 15 yaşındaki çocuğu M.C.U arasında tartışma yaşandı.

Çocuğun sinir krizi geçirerek evdeki eşyalara zarar vermesi üzerine anne Emine C, polisi arayıp yardım istedi.

Polislerin eve gelmesi üzerine çocuk, kendisini yatak odasına kilitledi.

Çocuğun ikna çabalarına yanıt vermemesi üzerine polis, odaya girebilmek için pencerenin demir korkuluğunu kırmaya çalıştı. Bunda başarılı olunamayınca odanın kapı kilidi kırılarak içeriye girildi.

Polisler tarafından güçlükle sakinleştirilen M.C.U, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:32 Kaynak: AA

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