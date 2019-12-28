Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı - Son Dakika
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Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta annesiyle tarttığı iddia edilen bir genç kız, 6'ıncı kattan atlayarak ağır yaralandı.

Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta annesiyle tarttığı iddia edilen bir genç kız, 6'ıncı kattan atlayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi'nde bir apartmanda B.D. (19), annesi B.D. ile tartıştı. Tartışma sonrası B. D., 7 katlı apartmanın 6'ıncı katında bulunan ikametin mutfak balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan B.D'yi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. B.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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