Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi - Son Dakika

Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi

Son dakika habere göre Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi Adana'da annesiyle tartışan bir kişi evinde bulunan eşyaları yaktıktan sonra çatılardan atlayarak kaçtı.

Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi

ADANA - Adana'da annesiyle tartışan bir kişi evinde bulunan eşyaları yaktıktan sonra çatılardan atlayarak kaçtı. Polis şahsı eve yakın bir yakaladı. Evindeki eşyalar yanan anne gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi 480 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa H., annesi Zılga H. ile tartışınca evinde bulunan eşyaları ateşe verdi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

"Polisler kapıyı açamasın diye evin kapısına eşya istifleyip çatılardan kaçtı"

Polislerin geldiğini fark eden Mustafa H., evin kapısının önüne eşyaları istifleyerek kapının açılmasını engelledi. Daha sonra oturduğun evin çatısına çıkarak diğer evlerin çatılarına atlayıp kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını levye yardımı ile açarak yangını söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi. Olayı gerçekleştiren Mustafa H. ise evin yakınlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Oturdukları evde eşyaları yanan anne Zılga H., gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi

Ateşe, Adana, Polis, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 03:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi - Son Dakika

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