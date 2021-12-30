Motosikletli kapkaççılar, annesiyle yürürken çantasını çaldı - Son Dakika

MERSİN'de annesiyle yolda yürüyen B.P. adlı genç kızın yanına motosikletle yaklaşan 2 kişi, çantasını alıp kaçtı. Kapkaç anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarsus ilçesi Gaziler Mahallesi'nde, B.P. ve annesi M.P., yolda evlerine yürürken motosikletli 2 kişi, yanlarına yaklaştı. Motosikletin arkasında oturan şüpheli, kollarını uzatıp B.P.'nin omzundaki çantayı çekip aldı. B.P. ve annesi M.P., yakınlardaki polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu sırada, kapkaç anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya dair görüntülerde 2 kadının motosikletlilerin arkasından koştuğu da görüldü.