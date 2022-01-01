ANNESİYLE YÜRÜRKEN GENÇ KADININ ÇANTASINI ÇALAN MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI - Son Dakika

MERSİN'de annesiyle yolda yürüyen B.P. isimli genç kadının yanına motosikletle yaklaşarak çantasını alıp kaçan 2 şüpheli, yakalandı.

Tarsus ilçesi Gaziler Mahallesi'nde, B.P. ve annesi M.P., yolda evlerine yürürken motosikletli 2 kişi, yanlarına yaklaştı. Motosikletin arkasında oturan şüpheli, kollarını uzatıp B.P.'nin omzundaki çantayı çekip aldı. B.P. ve annesi M.P., yakınlardaki polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda 20 kamera görüntüsü incelendi. Titizlikle yapılan inceleme sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen D.S. ve B.A., olayda kullanılan motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 1 yüzük ve 1 cep telefonu ise şüpheli D.S.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

D.S.?nin kapkaç olayı ve şüpheli B.A.?nın ise 'kasten yaralama, yağma ve kapkaç' olaylarının failleri olduğu anlaşıldı. Kapkaç anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya dair görüntülerde 2 kadının motosikletlilerin arkasından koştuğu da görüldü.