Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor - Son Dakika

Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor

Sivas'ta henüz 15 günlükken annesi kurtlar tarafından parçalanan danaya "Aktolgalı" isimli at annelik ediyor.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Yayıközü köyü Oluklu Yaylası'nda köy muhtarı Abdullah Solak'a ait annesi olmayan danayı 15 gündür "Aktolgalı" isimli at emziriyor.

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ANNESİNİ KURTLAR PARÇALADI

Abdullah Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dana 40 günlükken annesinin yaylada kurdun saldırısına uğrayarak telef olduğunu anlattı.

"HEMEN HEMEN HER GÜN EMZİRİYOR"

Solak, danayı atın sahiplendiğini belirterek, "Dana aç olduğu için atta da süt var, tayı yeni sütten kestiğinden annelik duygusu ortaya çıkmış. Bir gün baktık, dana atı emiyor. Sabah ve akşam yarımşar saat, hemen hemen her gün danayı emziriyor. 15 gündür danaya annelik yapıyor. Atın sütü çok değil ama danaya bir barınma oluyor. Atın sütünün dışında yem ve yayılarak takviye gıda alıyor danamız" diye konuştu.

İşte o anlardan kareler;

Sivas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:28 Kaynak: AA

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