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Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi - Son Dakika

Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi

16.02.2022 12:44

Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendiVAN Van'ın Edremit ilçesinde annesi ölen 11 köpek yavrusunu hayvan barınağındaki başka bir köpek sahiplendi.

Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi

VAN Van'ın Edremit ilçesinde annesi ölen 11 köpek yavrusunu hayvan barınağındaki başka bir köpek sahiplendi.

Edremit Belediyesi Çağrı Merkezine gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, olay yerine gittiklerinde bir anne köpeğin öldüğünü ve 11 yavrunun ise sahipsiz kaldığını tespit etti. Soğuktan ve açlıktan kurtarılan yavru köpekler, götürüldükleri Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında başka bir anne köpek tarafından sahiplenildi.

Yavru köpekleri alan ve barınağa götüren Edremit Belediyesi hayvan ambulansı personeli Ahmet Eşme, gelen ihbar üzerine olay yerine gittiklerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı anne köpeğin öldüğünü, yavrularının ise soğuktan donmak üzere olduğunu belirtti. Anında yavruları alarak barınağa götürdüklerini ve burada başka bir anne köpeğin yanına bıraktıklarını anlatan Eşme, "Anne köpek 11 yavru canı kabullenerek emzirmeye başladı. Olayın böyle gelişmesi bizleri mutlu etti. Edremit Belediyesi olarak gece gündüz demeden sahadayız, sokak hayvanlarımızın beslenmeleri başta olmak üzere tüm sorunlarına müdahale etmeye çalışıyoruz" dedi.

Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi
Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi
Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi

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Edremit Belediyesi, Edremit, Köpek, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesiz kalan 11 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi - Son Dakika
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