Son Dakika Haberleri: Annesiz kalan 12 yavru köpeğe gözü gibi bakıyor
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Annesiz kalan 12 yavru köpeğe gözü gibi bakıyor

27 dakika önce

Annesiz kalan 12 yavru köpeğe gözü gibi bakıyorORDU - Ordu'da anneleri ölen köpek yavrularını bir otelin işletmecisi sahiplenerek koruma altına aldı.

Annesiz kalan 12 yavru köpeğe gözü gibi bakıyor

ORDU - Ordu'da anneleri ölen köpek yavrularını bir otelin işletmecisi sahiplenerek koruma altına aldı.

Kabadüz ilçesi Eminem Mesire Alanı'nda bulunan dağevinin işletmesini yapan Emre Alaçam, anneleri ölen 12 yavruyu besleyerek örnek bir davranışa imza attı.

Hızla büyüyen yavrularla gün boyu ilgilenen Alaçam, restoranın artan yiyeceklerle yavruları besliyor. Yavruların annelerinin öldüğünü ifaden eden Alaçam, "Anneleri ölen yavruları başıboş bırakmak istemedim. Onları ilk olarak koruma altına aldım. Restorandan artan yiyeceklerle ve satın aldığım sütle yavruları düzenli olarak besliyorum. Hayvanları seven herkes benim yaptığımı yapardı. Yavruları büyüyene kadar bakacağım" dedi.

Annesiz kalan 12 yavru köpeğe gözü gibi bakıyor

Kabadüz, Alaçam, Ordu, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
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