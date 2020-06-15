Annesiz kalan kuzuyu inek emzirdi - Son Dakika

Annesiz kalan kuzuyu inek emzirdi

Sivas Gürün ilçesinde annesini kaybeden kuzuyu emzirerek ona annelik yapan inek izleyenleri duygulandırdı

SİVAS - Sivas Gürün ilçesinde annesini kaybeden kuzuyu emzirerek ona annelik yapan inek izleyenleri duygulandırdı.

Gürün ilçesine uzaklığı 37 kilometre olan Karadoruk köyünde görenleri duygulandıran bir olay yaşandı. Annesi ölen Zümrüt adındaki kuzu, süt ememeyince Sarıkız adlı inek ona annelik yaptı. Kuzuya annelik yaparak kuzuyu emziren inek görenleri duygulandırdı. Sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve yürekleri ısıtan görüntülerde annesiz kalan kuzunun kendisine annelik yapan ineğin altına girerek süt emdiği görüldü.

Zümrüt ve Sarıkızın sahibi Murat Büyükpınar, ineğin kuzuya annelik yaptığını belirterek, "Şu an sizinle görüntü paylaşacağım. Sizin için sıra dışı olabilir ama bizim için gerçek. Zümrüt'ümüzün annesi öldüğü için ineğimiz Zümrüt'e annelik yapmaktadır" dedi.