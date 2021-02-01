- Annesiz köpeklere belediye sahip çıktı - Son Dakika

- Annesiz köpeklere belediye sahip çıktı

YOZGAT - Yozgat'ta anneleri kaybolduğu için menfez borusunda yaşamlarını sürdüren 7 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

Yozgat'ın merkeze bağlı Topçu köyü yakınlarında dere yatağında bulunan menfez borusunun içerisinde 7 yavru köpeğin olduğunu gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Anneleri kaybolduğu için menfez borusunda yaşamlarını sürdüren yavru köpekleri bulunduğu yerden çıkarmak isteyen ekipler harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucu köpekler menfezden çıkarılamayınca bir belediye görevlisi yavru köpekleri bulundukları yerden menfeze girerek çıkardı. Bitkin haldeki köpekleri menfezden tek tek çıkaran ekipler, köpekleri Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürdü. Burada veteriner hekim tarafından köpeklerin aşıları ve bakımları yapıldı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilince köpekler belediye ekiplerince sahiplendirildi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse yaptığı açıklamada, "Bugün 7 yavru köpeğimizin Topçu köyü yakınlarında bir menfeze sıkıştığı ihbarını aldık. İlgili arkadaşlarımıza durumu ihbar ettik. İtfaiye ve veteriner müdürlüğündeki ekiplerimiz hemen olay yerine intikal ettiler. Sağ olsunlar arkadaşlarımız sadece bir kişinin girebileceği menfeze girerek yavru köpeklerimizi aldı ve geçici hayvan barınağımıza götürdü. Burada bakımlarını ve tedavilerini yaptırdıktan sonra köpekleri sahiplendirdik" dedi.

Yavru köpekleri menfeze girerek çıkartan Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı Yasin Hüroğlu da, "Menfezde bulunan köpekler olası bir su baskınında muhtemelen boğulup ölecekti. Biz de bu hayvanları kurtardık" şeklinde konuştu.