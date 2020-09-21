Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek kolay olmadı - Son Dakika

Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek kolay olmadı

TOKAT - Tokat'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında okula başlayan birinci sınıf öğrencilerinden annesiz okula gitmek istemeyen öğrenciyi ikna etmek kolay olmadı.

Tokat'ta, okul öncesi eğitim kurumlarında 5 bin 297, ilkokul 1'inci sınıflarda 6 bin 961 öğrenci ders başı yaptı. Yunus Emre ilkokulunda pandemi önlemleri kapsamında öğrenciler okula alındı. Veliler ise çocuklarını okul dışında girişi kapısı önünde bekledi. Sıra olan çocuklar öğretmenlerinin yardımı ile sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sınıflarına alındı. Anne ve babalar ise çocuklarına dışarıdan el salladı. Öğrenciler sınıflara girerken annesine koşan Ayşe ise gözyaşı döktü. Annesi ile birlikte okula girmek isteyen minik öğrenciyi Okul Müdür Yardımcısı Saadettin Yazıcı ikna etmeye çalıştı. Annesinin pandemi nedeni ile okula alınamayacağı söylenen Ayşe, uzun süren çabalara rağmen ikna olmayınca farklı bir yöntem bulundu. Küçük kız annesi okul kütüphanesinde kendisini bekleme şartı ile sınıfa girmeyi kabul etti. Ayşe annenin elini tutarak okula girdi.