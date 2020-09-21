Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek kolay olmadı - Son Dakika

Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek kolay olmadı

Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek kolay olmadı Tokat'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında okula başlayan birinci sınıf öğrencilerinden annesiz okula gitmek istemeyen öğrenciyi ikna etmek kolay olmadı.

Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek kolay olmadı

TOKAT - Tokat'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında okula başlayan birinci sınıf öğrencilerinden annesiz okula gitmek istemeyen öğrenciyi ikna etmek kolay olmadı.

Tokat'ta, okul öncesi eğitim kurumlarında 5 bin 297, ilkokul 1'inci sınıflarda 6 bin 961 öğrenci ders başı yaptı. Yunus Emre ilkokulunda pandemi önlemleri kapsamında öğrenciler okula alındı. Veliler ise çocuklarını okul dışında girişi kapısı önünde bekledi. Sıra olan çocuklar öğretmenlerinin yardımı ile sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sınıflarına alındı. Anne ve babalar ise çocuklarına dışarıdan el salladı. Öğrenciler sınıflara girerken annesine koşan Ayşe ise gözyaşı döktü. Annesi ile birlikte okula girmek isteyen minik öğrenciyi Okul Müdür Yardımcısı Saadettin Yazıcı ikna etmeye çalıştı. Annesinin pandemi nedeni ile okula alınamayacağı söylenen Ayşe, uzun süren çabalara rağmen ikna olmayınca farklı bir yöntem bulundu. Küçük kız annesi okul kütüphanesinde kendisini bekleme şartı ile sınıfa girmeyi kabul etti. Ayşe annenin elini tutarak okula girdi.

Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek kolay olmadı

Tokat, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek kolay olmadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Kendisini ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi         
16:51
Kırmızı reçeteli ilacı yazmayan doktora öfkelenen hasta, üst geçide çıkıp intihara kalkıştı Kırmızı reçeteli ilacı yazmayan doktora öfkelenen hasta, üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
16:33
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak         
16:03
Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti         
14:43
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü         
12:49
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi         
11:19
Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi         
10:24
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 17:57:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek kolay olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei