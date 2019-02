Annesiz Yaşamak İstemiyorum"

Manisa Şehir Hastanesi'nde karaciğer yetmezliğine bağlı siroz nedeniyle tedavi gören ve nakil bekleyen Yüleyha Değirmencioğlu (37), kendine can verecek naklin bir an önce bulunmasını ümit ediyor.

Bulgaristan göçmeni Değirmencioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine karaciğer yetmezliğine bağlı siroz tanısı konulduğunu ve tek tedavisinin organ nakli olduğunu belirtti.



Geçen yıl karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduğunu aktaran Değirmencioğlu, "Karaciğerdeki safra damarlarım tıkanıyordu. Hastalığın zaten kendisinin tedavisi yok yani. Hastalık kendisi baskın altında tutulduğu zaman karaciğer yetmezliğine, siroza çeviren bir hastalık. Belirli bir süre içerisinde tutabildik. 1 sene içerisinde siroza çevirdi ve çok hızlı bir şekilde ilerledi." ifadesini kullandı.



"Çocuklarım annesiz büyümesin"



Değirmencioğlu, hastalığın her gün aleyhine ilerlediğine işaret ederek, "Çünkü karaciğer yetmezliği diğer organlara da zarar veren bir hastalıktır. Başka organlara zarar vermeden, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde nakil yapılırsa çok da sağlıklı olabilir. Verici olacak kişi Allah rızası için hayat kurtaracak. Ömür boyu rıza duası alacak." değerlendirmesinde bulundu.



Nakil için uygun donör aradıklarını aktaran Değirmencioğlu, şunları kaydetti:



"Karaciğer kendini yenileyen bir organdır. Verici bir hafta içinde karaciğerini yenileyebiliyor. ve hiçbir şey olmamış gibi hayatını devam ettirebiliyor. Vicdanlı insanlar varsa bana donör olabilecek, çocuklarımın annesiz büyümesine izin vermeyecek lütfen bizimle irtibata geçsin. Çocuklarım annesiz büyümesin."



"Annesiz yaşamak istemiyorum"



Değirmencioğlu'nun kızı Sima Petkova (12) ise annesine bir an önce karaciğer nakli yapılması gerektiğini, 18 yaşından küçük olduğu için donör olamadığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Artık yatağa yattığımda annemin ölüm korkusuyla uyumak istemiyorum. Lütfen anneme donör bulun. Çünkü ben annemi çok seviyorum. Annesiz yaşamak istemiyorum. Her zaman arkadaşlarıma annemin iyi olduğunu söylüyorum ama içim içimi yiyor. Annemle bir şeyler yapmak istiyorum. Ben annemi seviyorum."

