Son Dakika Haberleri: Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdı
Son Dakika Genel Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdı - Son Dakika

Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdı

6 saat önce

Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdıERZURUM - Nakşibendi tarikatı kanaat önderlerinden Şeyh Abdul Ğani El Erzurumi annesine son görevi yerine getirdi.

Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdı

ERZURUM - Nakşibendi tarikatı kanaat önderlerinden Şeyh Abdul Ğani El Erzurumi annesine son görevi yerine getirdi.

Dün hayata gözlerini yuman anne için bugün Aşkale Merkez Camminde Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ömer Çomaklı'nın da yakın akrabası olan Sevmiiye Çomaklı'nın cenazesine oğulları, A. Ü Rektörü Prof Dr.Ömer Çomaklı, Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Abdul Gani el Erzurumi'nin annesinin cenaze namazını kıldırması sonrası defin için ebedi istirahatgahına götürüldü.

Anneye son görev: Abdul Gani el Erzurumi annesinin cenaze namazını kıldırdı

Çomaklı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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