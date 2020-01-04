Anneyi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren cani yakalandı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 aylık bebeğinin yanında iki kez boğazından kesilerek, üzerine de 20 bıçak darbesi ile katledilen 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan Dilgen, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı.



Başkentin Çubuk ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda 2 aylık bebeğinin yanında iki kez boğazı kesilmiş ve üzerine 20 bıçak darbesi vurularak canice katledilen 19 yaşındaki Koyuncu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetin aydınlatılması için hemen hareket geçti. Araştırmayı derinleştiren büro ekipleri Ramazan Dilgen'i Çubuk'ta yakaladı.



Evli ve hamile eşi olduğu öğrenilen Dilgen'in polis sorgusunda işlediği cinayeti itiraf ettiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine de Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Dilgen'in ifadesinde, "Nazmiye ile gönül ilişkimiz vardı. Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım" dediği öğrenildi. Ayrıca Dilgen'in Nazmiye Koyuncu'yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı tespit edildi.



Dilgen'in kullandığı araç ve adresinde yapılan aramalarda cinayette kullandığı 2 bıçak ve cinayet saatinde giydiği kan lekeli giysileri ile Koyuncu'ya ait cüzdan ve küpesi bulundu. Cinayet Büro Amirliği'deki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği de belirtilen Dilgen'in tutuklanma üzere Adliye'ye sevk edildiği belirtildi. - ANKARA