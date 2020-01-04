Anneyi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren cani yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Anneyi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren cani yakalandı - Son Dakika

Anneyi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren cani yakalandı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 aylık bebeğinin yanında iki kez boğazından kesilerek, üzerine de 20 bıçak darbesi ile katledilen 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan Dilgen, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Anneyi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren cani yakalandı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 aylık bebeğinin yanında iki kez boğazından kesilerek, üzerine de 20 bıçak darbesi ile katledilen 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan Dilgen, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı.


Başkentin Çubuk ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda 2 aylık bebeğinin yanında iki kez boğazı kesilmiş ve üzerine 20 bıçak darbesi vurularak canice katledilen 19 yaşındaki Koyuncu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetin aydınlatılması için hemen hareket geçti. Araştırmayı derinleştiren büro ekipleri Ramazan Dilgen'i Çubuk'ta yakaladı.


Evli ve hamile eşi olduğu öğrenilen Dilgen'in polis sorgusunda işlediği cinayeti itiraf ettiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine de Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Dilgen'in ifadesinde, "Nazmiye ile gönül ilişkimiz vardı. Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım" dediği öğrenildi. Ayrıca Dilgen'in Nazmiye Koyuncu'yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı tespit edildi.


Dilgen'in kullandığı araç ve adresinde yapılan aramalarda cinayette kullandığı 2 bıçak ve cinayet saatinde giydiği kan lekeli giysileri ile Koyuncu'ya ait cüzdan ve küpesi bulundu. Cinayet Büro Amirliği'deki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği de belirtilen Dilgen'in tutuklanma üzere Adliye'ye sevk edildiği belirtildi. - ANKARA

Ankara, Çubuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'daki sorunlar için talimatı verdi
Vicdanının sesini dinleyen hırsız! Çaldığı tekerlekli sandalyeyi geri getirdi Ankara'da 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katili yakalandı Otel odasındaki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Erkeğin, kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi

Son Dakika Haberleri
22:31 Soba patladı, ev küle döndü - Son Dakika Haber
22:22 Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı - Son Dakika Haber
22:22 Bakan Yardımcısı Kıran: "Ordu'nun geleceği çok parlak" - Son Dakika Haber
22:17 Ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
21:58 Senegal Cumhurbaşkanı elinde süpürgesiyle sokak temizledi - Son Dakika Haber
21:39 Son dakika: Saldırıya hazırlanan Irak Hizbullahı'ndan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 22:43:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anneyi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren cani yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]