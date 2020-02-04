Anneyi gasp eden evlada 8 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Anneyi gasp eden evlada 8 yıl hapis - Son Dakika

Anneyi gasp eden evlada 8 yıl hapis

7 saat önce

Eskişehir'de annesini darp ettikten sonra cüzdanındaki parayı gasp eden oğul, 8 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Anneyi gasp eden evlada 8 yıl hapis, System.String[]

Eskişehir'de annesini darp ettikten sonra cüzdanındaki parayı gasp eden oğul, 8 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.


Tepebaşı ilçesinde 2019 yılının Kasım ayında anne Emine U.'yu aralarındaki tartışma sonrasında darp eden Hayri U., ardından annesinin cüzdanında bulunan parayı gasp etmişti. Annenin şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınan Hayri U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Bugün davanın görülmesine 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Hayri U., (21), annesi Emine U. ile avukatları katıldı. Şikayetinden vazgeçen anne Emine U., oğlunun şeker hastası olduğunu belirterek, "Günde 4 iğne vuruyor. Şekerden bazen kendini kaybediyor. Olay günü benden para istedi. Cüzdanımı açtı. Ben de buna kızdım. Cüzdanımı onun elinden almaya çalıştım. Cüzdanla birlikte beni sürükledi ve dövdü. Bir ara elinde bıçak gördüm. Ağza alınmayacak küfürler etti. Yine de şikayetçi değilim" dedi.


Sanık evlat ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatını istedi.


Evlat 8 yıl 3 ay hapse mahkum edildi


Mahkeme heyeti, görülen son duruşmada kararını açıkladı. Heyet, sanığın "Konutta nitelikli yağma ve darp" suçu işlediği gerekçesiyle 8 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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