Anno 1800, Blue Byte tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan ve 16 Nisan 2019'da Kuzey Amerika'da piyasaya sürülen bir şehir kurma gerçek zamanlı strateji video oyunudur.
Sanayi Çağı'nın şafağı hoş geldiniz. Seçtiğiniz yol dünyanızı belirleyecek. Yenilikçi misin yoksa sömürücü mü? Fatih mi, kurtarıcı mı? Dünyanın adını nasıl hatırladığı sana kalmış. Anno 1800'de oyuncular, Avrupa'nın dumanla dolu şehirlerinden Güney Amerika'nın dolu ormanlarına ulaşacak bir imparatorluk kurma arayışında. Sevilen özellikleri yenilikçi oyun deneyimiyle birleştiren Anno 1800, oyuncular insanlık tarihinin önemli bir anında iz bırakırken Anno serisi için yeni bir dönemin başlangıcıdır.
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Anno 1800'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB boş alan gerekmektedir.
Son Dakika › Gamegar › Anno 1800 sistem gereksinimleri! Anno 1800 kaç GB? - Son Dakika