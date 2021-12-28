Anno 1800 sistem gereksinimleri! Anno 1800 kaç GB?

Anno 1800, Blue Byte tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan ve 16 Nisan 2019'da Kuzey Amerika'da piyasaya sürülen bir şehir kurma gerçek zamanlı strateji video oyunudur.

Sanayi Çağı'nın şafağı hoş geldiniz. Seçtiğiniz yol dünyanızı belirleyecek. Yenilikçi misin yoksa sömürücü mü? Fatih mi, kurtarıcı mı? Dünyanın adını nasıl hatırladığı sana kalmış. Anno 1800'de oyuncular, Avrupa'nın dumanla dolu şehirlerinden Güney Amerika'nın dolu ormanlarına ulaşacak bir imparatorluk kurma arayışında. Sevilen özellikleri yenilikçi oyun deneyimiyle birleştiren Anno 1800, oyuncular insanlık tarihinin önemli bir anında iz bırakırken Anno serisi için yeni bir dönemin başlangıcıdır.

ANNO 1800 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Anno 1800 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel i5-4460 - 3,2 Ghz, AMD Ryzen3 1200 - 3,1 Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 670 - 2GB, AMD Radeon R9 270X - 2GB

DirectX: Sürüm 11

Anno 1800 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel i5-4690K - 3,5 Ghz, AMD Ryzen5 1500X - 3,5 Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 - 4GB, AMD Radeon R9 290X - 4GB

DirectX: Sürüm 11

Anno 1800 kaç GB?

Anno 1800'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB boş alan gerekmektedir.