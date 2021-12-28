Anno 1800 sistem gereksinimleri! Anno 1800 kaç GB? - Son Dakika
Üye Girişi

Anno 1800 sistem gereksinimleri! Anno 1800 kaç GB?

28.12.2021 12:06

Ubisoft Mainz'in geliştirdiği Anno 1800'ün sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki Anno 1800 sistem gereksinimleri neler? Anno 1800 kaç GB? Detaylar haberimizde…

Anno 1800, Blue Byte tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan ve 16 Nisan 2019'da Kuzey Amerika'da piyasaya sürülen bir şehir kurma gerçek zamanlı strateji video oyunudur.

Sanayi Çağı'nın şafağı hoş geldiniz. Seçtiğiniz yol dünyanızı belirleyecek. Yenilikçi misin yoksa sömürücü mü? Fatih mi, kurtarıcı mı? Dünyanın adını nasıl hatırladığı sana kalmış. Anno 1800'de oyuncular, Avrupa'nın dumanla dolu şehirlerinden Güney Amerika'nın dolu ormanlarına ulaşacak bir imparatorluk kurma arayışında. Sevilen özellikleri yenilikçi oyun deneyimiyle birleştiren Anno 1800, oyuncular insanlık tarihinin önemli bir anında iz bırakırken Anno serisi için yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

ANNO 1800 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Anno 1800 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • İşlemci: Intel i5-4460 - 3,2 Ghz, AMD Ryzen3 1200 - 3,1 Ghz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 670 - 2GB, AMD Radeon R9 270X - 2GB
  • DirectX: Sürüm 11

Anno 1800 Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • İşlemci: Intel i5-4690K - 3,5 Ghz, AMD Ryzen5 1500X - 3,5 Ghz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 - 4GB, AMD Radeon R9 290X - 4GB
  • DirectX: Sürüm 11

Anno 1800 kaç GB?

Anno 1800'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB boş alan gerekmektedir.

YORUMLAR
500

sistem gereksinimleri, Epic Games, Anno 1800, Ubisoft, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Anno 1800 sistem gereksinimleri! Anno 1800 kaç GB? - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü başladı! 2 isimle yollar ayrıldı, kadro dağıldı
11:51 Yılmaz Erdoğan, 20 yıl sonra televizyona dönüyor
11:47 Bomba gelişme! Yılmaz Erdoğan 20 yıl sonra televizyona dizi çekecek
11:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 52 ile yeni emniyet müdürü atadı
11:26 52 ile yapılan atamalar sonrası kulisler bu iddia ile çalkalanıyor: Süleyman Soylu'ya yakın olan isimler tek tek gönderiliyor
11:25 Almanya'dan Mısır'a giden gemide çıkan yangın günlerdir devam ediyor
11:23 3 bin otomobilin bulunduğu gemi 10 gündür yanıyor! Bir sebeple ekiplerin eli kolu bağlı
11:15 Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmalarıyla rekabete ilişkin kanunu ihlal eden 16 şirkete ceza verdi
11:13 Aralarında birbirinden ünlü markalar var! Rekabet Kurulu'ndan 16 şirkete 151 milyon lira ceza
11:12 Berdan Mardini'nin el örgüsü kombini gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 12:56:48. #1.12#
SON DAKİKA: Anno 1800 sistem gereksinimleri! Anno 1800 kaç GB? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement