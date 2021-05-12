ANOK Bas¸kent Dijital Ralli Kupasında PODYUM belli oldu! - Son Dakika

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu bünyesindeki Ankara Otomobil Sporları Kulübünün düzenlediği ANOK Bas¸kent Dijital Ralli Kupasında PODYUM belli oldu. Gelin birlikte podyuma giren oyunculara birlikte göz atalım.
R5 Klasmanı
Oğuz Yurdakul (80)
Ömer Güneş (68)
Efehan Yazıcı (64)
R2 Klasmanı
Ata Aygen (81)
Oğuzhan Demir (54)
Kaan Sarıhan (53)
R2 Klasmanı
Efe Ovacık (82)
Eren Can Gelen (79)
Tutkun Berk Kolbaşı (56)
Bu sıralamalar sonucunda oluşan puan durumuna ise Ankara Otomobil Sporları Kulübü Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Sayfaya hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.
Playerbros ekibi olarak kupaya katılarak bu gu¨zel heyecanı yas¸atan tu¨m sporculara, yarış direktörüne, teknik ekibe ve emegˆi gec¸en herkese teşekkür ederiz.
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