Son Dakika Haberleri: Anonim yazardan Trump'ı anlatan kitap: 'Zalim, beceriksiz ve ulus için bir tehlike'
Son Dakika Dünya Anonim yazardan Trump'ı anlatan kitap: 'Zalim, beceriksiz ve ulus için bir tehlike'

Anonim yazardan Trump'ı anlatan kitap: 'Zalim, beceriksiz ve ulus için bir tehlike'

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı "zalim, beceriksiz ve ulus için bir tehlike" olarak anlatan isimsiz bir yazarın kaleme aldığı 259 sayfalık kitabın, 19 Kasım'da satışa sunulacağı iddia edildi.

Anonim yazardan Trump'ı anlatan kitap: 'Zalim, beceriksiz ve ulus için bir tehlike', System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı 'zalim, beceriksiz ve ulus için bir tehlike' olarak tanıtan isimsiz bir yazarın kaleme aldığı kitabın 19 Kasım'da satışa sunulması bekleniyor.


Kendini 'Trump yönetiminde kıdemli bir yetkili' olarak tanımlayan anonim bir yazar, gözlem ve deneyimlerinden hareketle ABD Başkanı'nın karakter tahlilini yaptığı 'uyarı niteliğinde' 259 sayfalık bir kitap yayımlayacağını açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:31 
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