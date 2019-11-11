Anonim yazardan Trump'ı anlatan kitap: 'Zalim, beceriksiz ve ulus için bir tehlike'
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı "zalim, beceriksiz ve ulus için bir tehlike" olarak anlatan isimsiz bir yazarın kaleme aldığı 259 sayfalık kitabın, 19 Kasım'da satışa sunulacağı iddia edildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı 'zalim, beceriksiz ve ulus için bir tehlike' olarak tanıtan isimsiz bir yazarın kaleme aldığı kitabın 19 Kasım'da satışa sunulması bekleniyor.
Kendini 'Trump yönetiminde kıdemli bir yetkili' olarak tanımlayan anonim bir yazar, gözlem ve deneyimlerinden hareketle ABD Başkanı'nın karakter tahlilini yaptığı 'uyarı niteliğinde' 259 sayfalık bir kitap yayımlayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:31
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