Dünya Mirası Sulama Yapısı Çin'in Dağ Köyünde Tarıma Destek Oluyor - Son Dakika
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Dünya Mirası Sulama Yapısı Çin'in Dağ Köyünde Tarıma Destek Oluyor

20.10.2022 15:37

ANONS 1 (İngilizce): CUİ Lİ, Xinhua muhabiri"Bugün Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Songyang ilçesinin Shanghe köyünü ziyaret ediyoruz.

ANONS 1 (İngilizce): CUİ Lİ, Xinhua muhabiri

"Bugün Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Songyang ilçesinin Shanghe köyünü ziyaret ediyoruz. Zhejiang'ın güneybatısında yer alan bir köy olan Shanghe, yakın zamanda Dünya Mirası Sulama Yapılarından biri olarak tanınan Songgu Sulama Programından yararlanıyor. Gördüğünüz gibi, buradaki tahıl yetiştirilen bölgelerde bu sonbaharda çok bol bir pirinç hasadı yapılacak."

SES 1 (Çince): HE CHANGFU, Shanghe köyü komitesinde müdür yardımcısı

"Burada pirinç asıl olarak olgunlaşmış bulunuyor; bir hafta içinde hasadı yapılabilir. Doğrusunu konuşmak gerekirse bu su bendi olmasa verim kurak havadan etkilenirdi. Qing Hanedanlığı döneminde (1644-1911) inşa edilen bu su bendi restore edildikten sonra buradan akan su toplamda yaklaşık 133 hektar büyüklüğünde bir alanı sulayabiliyor."

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan ve günümüzde hala kullanılan Songgu Sulama Programı, Çin halkının suyun kontrol ve yönetimindeki binlerce yıllık bilgeliğini yansıtıyor.

Program, çoğunun yapımı Han Hanedanlığı dönemine (MÖ 206 - MS 220) dek uzanan tarihi su bentlerinden - sığ barajlar, göletler ve kuyular - çokça faydalanıyor.

ANONS 2 (İngilizce): CUİ Lİ, Xinhua muhabiri

"Arkamda gördüğünüz su bendinin adı Wuyang Su Bendi. Ming Hanedanlığı döneminde (1368-1644) inşa edilmiş. Günümüzde ziyaretçiler için görülmesi gereken bir yer."

Songgu Sulama Programı'nda Wuyang Su Bendi gibi sulamada kullanılan 14 su bendi ve baraj bulunuyor. Bölgede Qing Hanedanlığı döneminden (1644-1911) önce inşa edilen su bendi ve barajların toplam sayısı ise 50'nin üzerinde.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Lishui kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Mirası Sulama Yapısı Çin'in Dağ Köyünde Tarıma Destek Oluyor - Son Dakika

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