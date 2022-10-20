Dünyanın En Büyük Kitap Fuarı Frankfurt'ta Başladı - Son Dakika
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Dünyanın En Büyük Kitap Fuarı Frankfurt'ta Başladı

20.10.2022 11:04

ANONS (İngilizce): SHAN WEIYI, Xinhua muhabiri"Sergi alanlarındaki sayısız stant ve 2.000'den fazla etkinlikle dünyanın en büyük kitap fuarı olan 74. Frankfurt Kitap Fuarı, Salı akşamı açıldı.

ANONS (İngilizce): SHAN WEIYI, Xinhua muhabiri

"Sergi alanlarındaki sayısız stant ve 2.000'den fazla etkinlikle dünyanın en büyük kitap fuarı olan 74. Frankfurt Kitap Fuarı, Salı akşamı açıldı. Frankfurt Kitap Fuarı'na 95 ülke ve bölgeden yaklaşık 4.000 yayıncının katılması bekleniyor."

Frankfurt Kitap Fuarı Başkanı ve CEO'su Juergen Boos, organizatörlerin, dünyanın en büyük kitap fuarının kriz ve istikrarsızlık zamanlarında bir konuşma ve biraraya gelme yeri olması gerektiğini vurguladıklarını belirterek, fuarın "varlığının kutuplaşmaya karşı destek olduğunu" kaydetti.

Bu yılın onur konuğu İspanya oldu. Pazar günü sona erecek olan fuarda İspanya'dan yaklaşık 200 yazar ve yaratıcı kitaplarını sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Almanya'nın Frankfurt kentinden bildiriyor.

Kaynak: Xinhua
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Frankfurt, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyanın En Büyük Kitap Fuarı Frankfurt'ta Başladı - Son Dakika
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