Anonsa giden Yunus ekibi kaza yaptı: 1 polis yaralı

BURSA'da, yunus timinde görevli polis memurunun kullandığı motosikletin gidonu iddiaya göre otomobilin aynasına çarptı. Kazada polis memuru M.A.O. (25) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Çırpan Parkı önünde meydana geldi. Merkezden gelen anons üzerine bölgeye giden yunus timinde görevli polis memuru A.A.'nın (27) kullandığı 16 A 4885 plakalı motosikletin gidonu, iddiaya göre şerit değiştiren Mehmet A. (52) yönetimindeki 34 DA 2036 plakalı otomobilin aynasına çarptı. Kazada motosikletten düşen polis memurları A.A. ve M.A.O. yola savruldu. Polislerden A.A.'nın hafif sıyrıklarla atlattığı kazada M.A.O.'nun sol bileği kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A.O., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet A. ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.