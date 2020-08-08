Anonsu duyup evinden şortuyla fırladı, boğulmak üzere olan gençleri kurtardı - Son Dakika

Anonsu duyup evinden şortuyla fırladı, boğulmak üzere olan gençleri kurtardı

- Anonsu duyup evinden şortuyla fırladı, boğulmak üzere olan gençleri kurtardı Antalya'da dalgalı denizde açılan ve geri dönemeyen gençleri, evinden şortuyla koşan polis, balıkçı teknesinden yardım alarak kurtardı.

- Anonsu duyup evinden şortuyla fırladı, boğulmak üzere olan gençleri kurtardı

Antalya'da dalgalı denizde açılan ve geri dönemeyen gençleri, evinden şortuyla koşan polis, balıkçı teknesinden yardım alarak kurtardı.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dalgalı denizde açılan ve geri dönemeyen gençleri, evinden şortuyla koşan polis, balıkçı teknesinden yardım alarak kurtardı. Olayı duyup şortuyla evinden fırlayan polis, balıkçı teknesine binip denizdeki gençlerin yardımına koştu

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. iki genç, Gazipaşa ilçesinde sabah erken saatlerde denize girmek için Koru sahiline geldi. Onur Bal ve Hüseyin Aksoy isimli gençler, üzerlerini kıyıda çıkarıp dalgalı ve kayalıklarla dolu denize açıldı. Bir süre denizde yüzen gençlerden Onur Bal'ın ayağına kramp girdi. Kayalıklardan karaya çıkmak isterken ayağından yara alan Onur Bal'ı dalgalar tekrar içeriye çekti. Arkadaşını yalnız bırakmayan Hüseyin Aksoy bağırarak çevreden yardım istedi. Sahildeki vatandaşlar bir yandan polisi aradı, diğer yandan ip ve hortum uzatarak denizde mahsur kalan gençleri kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Mesaisi başlamayan polis destek talebini duyup yardıma koştu

Henüz mesaisi başlamayan başpolis Mehmet Çetinçelik, polis ekiplerinin Sahil Güvenlik Komutanlığından destek istediğini duydu. Alanya'dan gelecek sahil güvenliğin zamanında yetişemeyeceğini düşünen Çetinçelik, şort ve atletiyle evinden çıkarak balıkçı limanına geldi. Merve 3 adlı balıkçı teknesinin sahibi Şaban Aman ile birlikte şiddetli dalgaya rağmen denize açılan başpolis Çetinçelik, zamanında gençlere yetişmeyi başardı.

Gençleri tekneye alan Çetinçelik ve Aman, Gazipaşa Yat Limanına yanaştı.

Görgü tanıkları olay anını anlattı.

Sahildeki bir kafede dinlenen Ramazan Ak, gençlerin kıyafetlerinin sahilde bulunduğunu belirterek, "Buradan salıncağın oradan denize girdiler. Gitmeyin filan denildi ama dinlemediler. Deniz dalgalı olunca onları içeri çekti. Bir süre sonra bağırarak yardım istediler. Daha sonra tekne gelip kurtardı" dedi. Gençleri kurtarmaya çalışanlar arasında bulunan Mehmet Çuha ise dalgalı denize rağmen gençlerin yüzmek için açıldıklarını belirterek, "Birinin ayağına kramp girmiş herhalde. Bağırmaya başladılar. Yardıma koştuk. Kenardan hortum filan uzattık ama kenara gelemeyince kurtaramadık. Sonra tekne gelip kurtardı" diye konuştu.

Polisi arayan vatandaş ise yardım çığlıklarını duyduktan sonra yüzme bilmediği için polisi arayarak yardım istediğini söyledi. Balıkçı teknesi ile yat Limanına getirilen ve buradan sağlık ekiplerine teslim edilen gençlerin ilk muayeneleri ambulansta yapıldı. Balıkçı teknesinin sahibi Şaban Aman, kendisine haber veren başpolis Mehmet Çetinçelik ile birlikte düşünmeden denize açıldıklarını söyledi. Aman, "Deniz yüzmek ve tekne ile açılmak için haddinden fazla dalgalı. Normal şartlarda bu denize açılmaz ama söz konusu can olunca açıldık. Çok şükür gençleri kurtardık" dedi.

Başpolis Çetinçelik de olay anını anlattı. Evinde henüz mesaisinin başlamadığını ve dinlendiğini belirten Çetinçelik, "Anonsu duyunca hemen limana koştum. Karşıma ilk çıkan tekneci Saban Aman'a durumu anlattım ve ricada bulundum. Sağolsun kendisi bizi kırmadı ve hemen harekete geçtik. Çok şükür üzücü bir olay olmadan gençlere ulaşmayı başardık. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hastane götürülen ve muayene ettirilen gençlerden Onur Bal, ayağına kramp girdiğini, çıkmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Bal, "Dalga bizi içine çekti. İki kez kıyıya çıkmaya çalıştık. Sonuncusunda ayağımı kayaya çarptım. Ayağım ve vücudumun bazı yerleri kanadı. Şoka girmişim, daha sonra ayağıma kramp girdi. Tekne yarım saat daha geç kalsaydı boğulurduk. Bizi kurtarmaya gelen polis Mehmet Abiye, tekneci Şaban Abiye ve sağlıkçılara ve herkese teşekkür ederim dedi.

Hüseyin Aksoy ise kayalıklardan sahile çıkamayınca bağırarak yardım istediklerini söyledi. Çevredekilerin kendilerine halat attıklarını ancak halata yetişemediklerini belirten Aksoy, "Daha sona açığa doğru gittik, teknenin bizi alabileceği yere geçtik. Bizi kurtarmak için mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" diye konuştu.

Anonsu duyup evinden şortuyla fırladı, boğulmak üzere olan gençleri kurtardı

Hüseyin Aksoy, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 13:13

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anonsu duyup evinden şortuyla fırladı, boğulmak üzere olan gençleri kurtardı - Son Dakika
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