Anonymous'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sert mesaj - Son Dakika
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Anonymous'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sert mesaj

26.03.2022 09:02
Anonymous'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sert mesaj

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nı hackleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi.

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nı hackleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi. Anonymous, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Ukrayna'ya destek olmak için başta Kremlin olmak üzere birçok Rus devlet sitesini hacleyen uluslararası ünlü hacker grubu Anonymous, bu kez Rusya Merkez Bankası'nı hacledi. Gizli anlaşmalar da dahil 35 binden fazla belgeyi yayınlamaya başlayan Anonymous tarafından yapılan görüntülü açıklamada, bu dosyaların boyutunun 28 gigabayt olduğunu açıkladı. Anonymous, bazı internet siteleri üzerinden erişime açılan dosyalarda özel anlaşmalar da dahil çok önemli belgelerin olduğunun da altı çizildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de sert mesajlar gönderen Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nın hacklenmesine dair açıklamasında, "Selam Dünya vatandaşları. Putin, Rus halkını yıllardır açlığa sürüklüyor. Putin medyayı durdurdu ve muhalifleri cezalandırdı. O, Kremlin'in odalarında eğlenirken, Rusya halkı ekonomik olarak acı çekti. Vladimir Putin bir yalancı, bir diktatör, bir savaş suçlusu ve bir çocuk katilidir. Putin ve oligark arkadaşları, silah tüccarlarıyla birlikte dünyayı felakete sürüklüyor. Ukrayna'da Putin'in emriyle binlerce sivil ve masum insan öldürüldü. Yüz binlerce Ukraynalı yerinden edildi. Hastaneler, okullar ve sığınaklar bombalandı. Çocuklar ailelerini, aileler çocuklarını kaybetti. Vladimir Putin, Nijerya'da, Şili'de, Nikaragua'da diktatörlere ne yaptığımızı hatırla. İsrail'i, ABD'yi, Avrupa'yı, Master Card'ı, SARS'ı ve diğer tüm savaş destekçilerini nasıl cezalandırdığımızı hatırla" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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