Anouar Brahem ve Sefi Zisling, Zorlu PSM'de konser verecek - Son Dakika
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Anouar Brahem ve Sefi Zisling, Zorlu PSM'de konser verecek

28.04.2022 18:12
Anouar Brahem ve Sefi Zisling, Zorlu PSM'de konser verecek

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) düzenlediği "PSM'de Caz" etkinliği kapsamında birbirinden usta isimler cazseverlerle buluşacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) düzenlediği "PSM'de Caz" etkinliği kapsamında birbirinden usta isimler cazseverlerle buluşacak.

Müzik dünyasına farklı bir bakış getiren Tunuslu besteci ve udi Anouar Brahem ve orkestrası 20 Mayıs'ta Turkcell Sahnesi'nde dinleyicilerle bir araya gelecek.

Türkiye'de geniş hayran kitlesine sahip Brahem, Arap müziği geleneğini sadece modern cazla değil, aynı zamanda Batı'nın kompozisyon tekniği ve Doğu'nun antik kültürel motifleriyle birleştiriyor.

Caz ve funk melodilerini harmanladığı performansıyla trompet ustası Sefi Zisling de aynı gün Zorlu PSM touche'de sahne alacak.

Müzik hayatına 10 yaşında trompet çalarak başlayan Zisling, genç yaşlarından itibaren birçok grupla çalıştı.

Sanatçı, aynı zamanda kariyerinin ilk yıllarından bu yana İsrail'de caz dünyasının hemen hemen her önemli müzisyeniyle kayıtlara imza attı ve performanslar gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

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