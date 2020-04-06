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Ansu Fati, Antremanlarına Evden Devam Ediyor
20 dakika önce
Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati, liglere ara verilen dönemde evinden antremanlarına devam ederek formunu korumaya çalışıyor.
Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati, liglere ara verilen dönemde evinden antremanlarına devam ederek formunu korumaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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