Ant içme törenine Ayyıldız gösterisi damga vurdu

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 29. Dönem Asayiş Branşı Uzman Erbaş kursunu tamamlayanlar için düzenlenen ant içmede ay yıldızlı gösteri törene damga vurdu.

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 29. Dönem Asayiş Branşı Uzman Erbaş kursu temel eğitimini tamamlayan bin 959 personel törenle ant içti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ant içme töreninde eğitimlerde üstün başarı gösteren Uzman Erbaşlara "Başarı Belgeleri" ve ödüllerini veren Vali Fuat Gürel, Bilecik 2.Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak askerleri tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.



Törende konuşan Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut Türkiye Cumhuriyeti'nin her köşesinde fedakarca ve kahramanca mücadele eden mazisi şan şeref ve kahramanlıklarla dolu jandarma teşkilatının saflarına katılan uzman erbaşların onur ve gururlarına ortak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Tarih boyunca Türk Milleti'nin her türlü mekan ve şartlarda sinsice oluşan dahili ve harici düşmanları olmuştur ve aziz milletimiz düşmanı alt etmeyi başarmıştır. Kurtuluş Savaşında olduğu gibi şimdi de ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastedeceklere karşı terörle mücadele kahraman silah arkadaşlarımız amansız bir mücadeleye devam etmektedirler" dedi.



Uzman erbaşların ettikleri yeminle sadece ailelerinin değil, asil Türk Milletinin evladı olduklarını ifade eden Tuğgenereal Bulut, "Şuandan itibaren 8 haftalık Uzman Erbaş Asayiş kursunu başarıyla tamamlayarak ülkemizin büyük bir çoğunluğunda emniyet ve asayişi sağlamakla sorumlu ve kanun ordusu olan jandarma teşkilatının bir ferdi olarak aramızdasınız. Jandarma olarak bir görev yapmanın bir ayrıcalık olduğunu çok daha iyi anlayacak ve bunlarla her zaman gurur duyacaksınız. Görev yapacağınız yerlerdeki şartlar ne olursa olsun bu kutsal görev Çanakkale'deki Sakarya'daki ve Güneydoğu'da görev yapmış gazi ve şehitlerimizin şanına yakışır bir şekilde yapacağınızdan hiç şüphemiz yoktur" diye konuştu.



125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak ise "Bu ulvi göreve talip oldunuz ve burada bulunduğunuz süre içerisinde emniyet asayişi ve kamu düzenini sağlanmasına yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığının görev ihtiyaçları ile meslek hayatınızda karşılaşabileceğiniz ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan plan doğrultusunda yoğun bir eğitimden geçtiniz. Sabretmeyi, fiziki gücünüzü kullanarak verilen görevleri tam ve eksiksiz yapmayı öğrendiniz. Meşakkatli fakat onurlu bir meslek yaşantısına hazır hale geldiniz. Bundan sonra ülkemizin birliğin ve bütünlüğün korunmasında üstün görev anlayışı ile mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatının çeşitli birliklerinde görev alacaksınız. Sizlerin de bu birliklerde çok başarılı olacağınıza asla şüphem yoktur. Aldığınız eğitim yurt içi ve yurt dışında bizlere verilecek her türlü görev için yeterlidir. Meslek hayatınız boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kanun ordusu diye tanımladığı Jandarma Teşkilatı bir mensubu olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını daima gözetiniz. Kanun ve nizamlara itaat ediniz Vatandaşlarımıza karşı daima şefkatli ve tarafsız olun" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından sergilenen gösteride Ayyıldızlı gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni aldı. Gösterinin hemen ardından yemin eden çocukları ile görüşen bazı aileler gözyaşlarına hakim olmadı.



125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı tören alanında yapılan ve bin 959 personelin mezun olduğu etkinliğe Vali Fuat Gürel, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Başsavcı Mehmet Patlak, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aileler katıldı. - KARABÜK

